Двое жителей Твери выкинули из окна и отнесли на помойку тело убитого знакомого
Преступление было совершено в марте этого года в одной из квартир дома по улице Восстания в Твери.
По версии следствия, двое мужчин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избили совего знакомого. Убедившись, что мужчина не подает признаков жизни, они сбросили его тело из окна на кухне, а потом оттащили к мусорным контейнерам рядом с домом.
Первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Тверской области завершено расследование уголовного дела по ч. 4 ст. 111 УК РФ в отношении обвиняемых. Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.
ИСТОЧНИК KP.RU