2020-06-16T13:09:05+03:00
Происшествия

Двое жителей Твери выкинули из окна и отнесли на помойку тело убитого знакомого

Уголовное дело направлено в суд
Ольга ТРОФИМОВА
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Уголовное дело направлено в суд Фото: СУ СК РФ по Тверской областиУголовное дело направлено в суд Фото: СУ СК РФ по Тверской области
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Преступление было совершено в марте этого года в одной из квартир дома по улице Восстания в Твери.

По версии следствия, двое мужчин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избили совего знакомого. Убедившись, что мужчина не подает признаков жизни, они сбросили его тело из окна на кухне, а потом оттащили к мусорным контейнерам рядом с домом.

Первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Тверской области завершено расследование уголовного дела по ч. 4 ст. 111 УК РФ в отношении обвиняемых. Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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