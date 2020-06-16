78 водителей привлекли к ответственности за "пьяную" езду в Тверской области
Сотрудники УГИБДД России по Тверской области подвели итоги профилактического мероприятия "Контроль трезвости", котрое состоялось в минувшие выходные.
За три дня, с 11 по 14 июня, на дорогах Верхневолжья были остановлены 78 водителей, которые управляли автомобилями в состоянии опьянения. Из них в Твери остановлено 20 водителей.
Госавтоинспекция Тверской области призывает жителей и гостей Тверской области исключить факты управления транспортными средствами в состоянии опьянения и сообщать в полицию об известных фактах подобного правонарушения по телефонам: 02; 102 или 112.
ИСТОЧНИК KP.RU