Водитель мопеда совершил ДТП и скрылся в Тверской области
Пострадала женщина
Водитель скрылся с места ДТП Фото: УГИБДД России по Тверской области
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Авария произошла окло 21:15 вечера, 15 июня, на перекрестке улиц Ленина и Вагжанова в Кимрах Тверской области.
По информации УГИБДД России по Тверской области, 37-летний водитель, не имеющий права управления транспортным средством, управляя неустановленным мопедом, потерял контроль над управлением и опрокинулся.
В результате ДТП 39-летняя женщина-пассажир получила травмы и была доставлена в медицинское учреждение. Водитель с места ДТП скрылся.
ИСТОЧНИК KP.RU