Водитель мопеда совершил ДТП и скрылся в Тверской области

16 Июнь 2020 2020-06-16T11:37:57+03:00

Водитель скрылся с места ДТП Фото: УГИБДД России по Тверской области

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Авария произошла окло 21:15 вечера, 15 июня, на перекрестке улиц Ленина и Вагжанова в Кимрах Тверской области.

По информации УГИБДД России по Тверской области, 37-летний водитель, не имеющий права управления транспортным средством, управляя неустановленным мопедом, потерял контроль над управлением и опрокинулся.

В результате ДТП 39-летняя женщина-пассажир получила травмы и была доставлена в медицинское учреждение. Водитель с места ДТП скрылся.

ИСТОЧНИК KP.RU