В Тверской области на дороге опрокинулся вездеход, водитель погиб

16 Июнь 2020 2020-06-16T10:38:12+03:00

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ДТП произошло поздно вечером, 15 июня, на 5 км автодороги Моркины Горы-Дамацкое-Шульгино Бежецкого района Тверской области.

Как сообщили в УГИБДД России по Тверской области, 59-летний водитель снегоболотохода ATV500GT JAG5GT (не зарегистрированный в установленном порядке), не имеющий права управления транспортным средством, не выбрал безопасную скорость, не учел дорожные условия, не справился с управлением и совершил опрокидывание.

В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте ДТП до приезда бригады скорой помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU