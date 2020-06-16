2020-06-16T10:38:12+03:00
Происшествия

В Тверской области на дороге опрокинулся вездеход, водитель погиб

Транспортное средство было не зарегистрировано
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Водитель погиб на месте ДТП Фото: УГИБДД России по Тверской областиВодитель погиб на месте ДТП Фото: УГИБДД России по Тверской области
Изменить размер текста:

ДТП произошло поздно вечером, 15 июня, на 5 км автодороги Моркины Горы-Дамацкое-Шульгино Бежецкого района Тверской области.

Как сообщили в УГИБДД России по Тверской области, 59-летний водитель снегоболотохода ATV500GT JAG5GT (не зарегистрированный в установленном порядке), не имеющий права управления транспортным средством, не выбрал безопасную скорость, не учел дорожные условия, не справился с управлением и совершил опрокидывание.

В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте ДТП до приезда бригады скорой помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
78 водителей привлекли к ответственности за "пьяную" езду в Тверской области
ВЭБ.РФ намерен вложить деньги в развитие ОЭЗ «Завидово» в Тверской области
Водитель мопеда совершил ДТП и скрылся в Тверской области
В Тверской области после коронавируса из больниц выписаны 1705 человек
В Тверской области на дороге опрокинулся вездеход, водитель погиб
В Твери семь иномарок пострадали в результате поджога
На оптовом складе в Твери нашли масло с кишечной палочкой
В ДТП под Бологое при опрокидывании автомобиля три пассажира получили травмы
В кефире из Твери нашли кишечную палочку
В Твери готовятся к ЕГЭ во время коронавируса
В Тверской области двое мужчин обвиняются в убийстве третьего
В Тверской области всех участников очной сдачи ЕГЭ обеспечат средствами защиты
В Тверской области клещи покусали 2266 человек
Прокуратура Тверской области проводит проверки по фактам происшествий с детьми на воде
Житель Твери оставил велосипед в подъезде, а его украли