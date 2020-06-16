В Тверской области на дороге опрокинулся вездеход, водитель погиб
Транспортное средство было не зарегистрировано
Водитель погиб на месте ДТП Фото: УГИБДД России по Тверской области
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ДТП произошло поздно вечером, 15 июня, на 5 км автодороги Моркины Горы-Дамацкое-Шульгино Бежецкого района Тверской области.
Как сообщили в УГИБДД России по Тверской области, 59-летний водитель снегоболотохода ATV500GT JAG5GT (не зарегистрированный в установленном порядке), не имеющий права управления транспортным средством, не выбрал безопасную скорость, не учел дорожные условия, не справился с управлением и совершил опрокидывание.
В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте ДТП до приезда бригады скорой помощи.
ИСТОЧНИК KP.RU