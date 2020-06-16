2020-06-16T10:54:45+03:00
Коронавирус Covid-19

В Тверской области после коронавируса из больниц выписаны 1705 человек

За сутки выявили 72 новых зараженных
Ольга ТРОФИМОВА
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В Тверской области продолжают выявлять больных коронавирусом Фото: ПТОВ Тверской области продолжают выявлять больных коронавирусом Фото: ПТО
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В Тверской области за минувшие сутки коронавирус выявили еще у 72 человек. Всего зараженных на 16 июня - 2800. За весь период из больниц выписаны 1705 человека (+16 за минувшие сутки). У части зараженных болезнь протекает бессимптомно.

1044 пациентов (+11 за сутки) остаются под наблюдением медиков. По статистике регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, от инфекции скончался 51 человек (+1 за минувшие сутки).

По количеству зараженных в Тверской области на первом месте остается Тверь - 981 случаев, далее идут Кимры - 500 зараженных и Конаковский район - 256.

По стране зафиксировано 8248 новых случаев коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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