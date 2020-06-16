В Твери семь иномарок пострадали в результате поджога
ЧП произошло в ДРСУ-2
В Твери семь автомобилей пострадали в огне Фото: ГУ МЧС России по Тверской области
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Сообщение о возгорании в двух автомобилях "Renault Duster", припаркованных в поселке ДРСУ-2 в Твери, поступило в ГУ МЧС России по Тверской области около 1:00 ночи 16 июня.
На место выехали ПСЧ-2 и ПЧС-3.
- В результате пожара огнем уничтожены сгораемые части автомобилей, - сообщили в пресс-службе ведомства.
Также огнем оказались повреждены пять припаркованных поблизости автомобилей: "Kia Rio", "Volkswagen Passat", "Nissan Terrano", "BMW 525", "Audi 1000".
Предположительной причиной пожара стал поджог.
ИСТОЧНИК KP.RU