В Твери семь иномарок пострадали в результате поджога

16 Июнь 2020 2020-06-16T09:50:15+03:00

В Твери семь автомобилей пострадали в огне Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

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Сообщение о возгорании в двух автомобилях "Renault Duster", припаркованных в поселке ДРСУ-2 в Твери, поступило в ГУ МЧС России по Тверской области около 1:00 ночи 16 июня.

На место выехали ПСЧ-2 и ПЧС-3.

- В результате пожара огнем уничтожены сгораемые части автомобилей, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Также огнем оказались повреждены пять припаркованных поблизости автомобилей: "Kia Rio", "Volkswagen Passat", "Nissan Terrano", "BMW 525", "Audi 1000".

Предположительной причиной пожара стал поджог.

ИСТОЧНИК KP.RU