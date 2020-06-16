2020-06-16T08:44:15+03:00
Общество

На оптовом складе в Твери нашли масло с кишечной палочкой

Нарушения выявил Россельхознадзор
Ольга ТРОФИМОВА
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В сливочном масле нашли кишечную палочкуВ сливочном масле нашли кишечную палочкуФото: Андрей МИНАЕВ
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Отбор проб молочной продукции специалисты Управления Россельхознадзора по Тверской области провели в торговой точке города Осташкова и на оптовом складе города Твери.

Образцы были направлены на проверку в Тверскую межобластную ветлабораторию. В ходе исследований в пробе продукции масло сладко-сливочное Крестьянское несоленое, высший сорт м.д.ж. 72,5%, в сливочном масле 62,0% и 82,5%, произведенном в Дмитровском районе Московской области, выявлена кишечная палочка, а также наличие в составе жиров немолочного происхождения.

Выявленные факты являются нарушениями требований Технического регламента Таможенного союза.

Управлением Россельхознадзора по Тверской области принимаются меры по недопущению оборота некачественной продукции в рамках полномочий и в соответствии с законодательством Российской Федерации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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