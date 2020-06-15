Тверские антимонопольщики защитили конкуренцию на кладбище в Кимрах

15 Июнь 2020 2020-06-15T18:23:36+03:00

Антимонопольщики увидели нарушения при выдаче разрешений на захоронение в Кимрах. Фото: Алла Волкова

Выдачей разрешений на захоронение занималась всего одна организация

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Тверская Антимонопольная служба заинтересовалась сферой услуг погребения города Кимры Тверской области. В местном правовом акте о порядке содержания кладбищ специалисты обнаружили признаки нарушения Федерального закона "О защите конкуренции" (пунктов 2 и 5 части 1 статьи 15).

- Администрация возложила на одного из участников рынка услуг по погребению - Муниципальное автономное учреждение похоронного дела «Наследие» - полномочия выдавать разрешения на захоронение, - объяснили в тверском Управлении Федеральной антимонопольной службы. - Это создало последнему необоснованные преимущества на вышеуказанном рынке.

По мнению работников антимонопольной службы такое положение дел могло негативно отразиться на конкуренции.

Сейчас вынесенное УФАС предупреждение находится в стадии исполнения.

ИСТОЧНИК KP.RU