По факту ЧП с гидроциклом на водоёме в Тверской области возбуждено уголовное дело

15 Июнь 2020 2020-06-15T12:54:40+03:00

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По факту ЧП на воде в Кимрах Тверской области следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц).

Напомним, трагедия произошла 14 июня на реке Волга вблизи устья реки Кимрка. Гидроцикл марки "GTX" под управлением местного жителя 1986 года рождения, опрокинулся во время движения. Вместе с мужчиной на борту были девочка и мальчик 12 лет.

Девочка спаслась, так как на ней был надет спасательный жилет.

Судоводитель и мальчик находились без спасательных средств, лишь в гидрокостюмах. Их до сих пор не нашли.

- Следственного-оперативная группа продолжает работу на месте происшествия, опрашивает очевидцев произошедшего, проводит комплекс необходимых следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, - сообщили в пресс-службе ведомства. - Известно, что судоводитель управлял не зарегистрированным в установленном порядке гидроциклом.

Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU