2020-06-15T12:54:40+03:00
Происшествия

По факту ЧП с гидроциклом на водоёме в Тверской области возбуждено уголовное дело

Продолжаются поиски двоих пострадавших
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
По факту ЧП в Кимрах возбуждено уголовное дело Фото: mmsut.sledcom.ruПо факту ЧП в Кимрах возбуждено уголовное дело Фото: mmsut.sledcom.ru
Изменить размер текста:

По факту ЧП на воде в Кимрах Тверской области следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц).

Напомним, трагедия произошла 14 июня на реке Волга вблизи устья реки Кимрка. Гидроцикл марки "GTX" под управлением местного жителя 1986 года рождения, опрокинулся во время движения. Вместе с мужчиной на борту были девочка и мальчик 12 лет.

Девочка спаслась, так как на ней был надет спасательный жилет.

Судоводитель и мальчик находились без спасательных средств, лишь в гидрокостюмах. Их до сих пор не нашли.

- Следственного-оперативная группа продолжает работу на месте происшествия, опрашивает очевидцев произошедшего, проводит комплекс необходимых следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, - сообщили в пресс-службе ведомства. - Известно, что судоводитель управлял не зарегистрированным в установленном порядке гидроциклом.

Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Грязевой фонтан из лопнувшей трубы окатил припаркованные машины в Твери
Ювелирные украшения и деньги стали добычей вора в Тверской области
Житель Тверской области перевозил на личном автомобиле крупную партию наркотиков
Мотоциклист опрокинулся в кювет в Тверской области
Фура застряла под железнодорожным мостом в Твери
И.о. руководителя СУ СК России по Тверской области полковник юстиции Бэликто Базаров проведет прием граждан
В Твери на площадке для новой детской больницы заложили первый камень
Прокуратура Тверской области добилась предоставления жилья сироте
В Тверской области мошенник обманывал доверчивых женщин в соцсети
Две иномарки попали в ДТП на улице Туполева в Твери
Пустая "скорая" со спецсигналами спровоцировала ДТП в Твери
24 многоквартирных дома введено в Тверской области с начала года
В Тверской области мужчина ударил полицейского кулаком по голове
По факту ЧП с гидроциклом на водоёме в Тверской области возбуждено уголовное дело
В Тверской области газифицируют несколько деревень одного из районов
В микрорайоне Южный Твери произошло ДТП с участием 9-летнего велосипедиста
В Тверской области лечение от коронавируса продолжают 1033 человека
Двух жителей Твери задержали по подозрению в организации 50 фирм-однодневок