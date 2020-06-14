Следователи начали доследственную проверку по факту ЧП на воде в Кимрах Тверской области
Трагедия произошла 14 июня на реке Волга в Кимрах Тверской области. По информации регионального ГУ МЧС России на воде опрокинулся гидроцикл, на котором в момент крушения находились двое детей - мальчик и девочка двенадцати лет - и мужчина.
На месте ЧП работают спецслужбы. Известно, что девочка смогла спастись, так как находилась в спасательном жилете.
По предварительной информации регионального СКР, мужчина и мальчик утонули. По факту произошедшего следственным отделом по городу Кимры СУ СК РФ по Тверской области проводится доследственная проверка.
- Тела мужчины и мальчика по настоящее время не обнаружены, проводятся поиски, - сообщили в пресс-службе ведомства.
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU