Следователи начали доследственную проверку по факту ЧП на воде в Кимрах Тверской области

14 Июнь 2020 2020-06-14T20:00:09+03:00

Тела мужчина и мальчика не обнаружены, проводятся поиски Фото: Евгения ГРЕБЕНИК

По предварительной информации мужчина и мальчик погибли

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Трагедия произошла 14 июня на реке Волга в Кимрах Тверской области. По информации регионального ГУ МЧС России на воде опрокинулся гидроцикл, на котором в момент крушения находились двое детей - мальчик и девочка двенадцати лет - и мужчина.

На месте ЧП работают спецслужбы. Известно, что девочка смогла спастись, так как находилась в спасательном жилете.

По предварительной информации регионального СКР, мужчина и мальчик утонули. По факту произошедшего следственным отделом по городу Кимры СУ СК РФ по Тверской области проводится доследственная проверка.

- Тела мужчины и мальчика по настоящее время не обнаружены, проводятся поиски, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU