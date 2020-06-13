Очередную сказку-онлайн от Тверского театра юного зрителя озвучила вся семья

13 Июнь 2020 2020-06-13T14:13:56+03:00

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Тверской театр юного зрителя, несмотря на окончание театрального сезона, продолжает радовать взрослых и юных зрителей своими онлайн-проектами. В том числе сказками.

13 июня в официальной группе ТЮЗа Вконтакте была представлена сказка Самуила Маршака "Кошкин дом", в озвучивании которой приняла участие вся семья - Дмитрий, Ирина и Максим Фёдоровы.

- Дорогие зрители! Наши артисты продолжают творить для вас! Многие из них подключают свои семьи - особенно здорово, когда вся семья делает что-то вместе! Так, у нашего артиста Дмитрия Фёдорова вся семья очень творческая: его жена Ирина Сыряева - артистка Тверского театра кукол, а сыну Максиму всего 7 лет, но он мечтает стать режиссёром или сценаристом, - рассказывают в ТЮЗе.

В группе было выложено первое действие сказки. Второе можно услышать завтра, 14 июня.

Самуил Маршак "Кошкин дом" от Тверского ТЮЗа. Первое действие..

ИСТОЧНИК KP.RU