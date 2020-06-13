2020-06-13T11:31:47+03:00
Общество

Жителей Тверской области приглашают присоединиться к акции «Эстафета здоровья»

Для этого необходимо снять небольшой спортивный ролик и передать эстафету дальше
Ирина ТАРАСОВА
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Цель региональной акции - популяризация спорта и пропаганда здорового образа жизниЦель региональной акции - популяризация спорта и пропаганда здорового образа жизниФото: Артем КИЛЬКИН
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Жителей Тверской области приглашают присоединиться к акции «Эстафета здоровья». Возраст участников - не важен, ведь спорт и движение полезны абсолютно всем.

Суть акции проста: до 26 июня необходимо снять короткий видеоролик со своими упражнениями или зарядкой, а затем выложить его в социальную сеть «ВКонтакте» с хэштегом #эстафетаздоровья и передать эстафету одному или нескольким друзьям.

Цель региональной акции - популяризация спорта и пропаганда здорового образа жизни.

- Сегодня спорт может и должен стать образом жизни большинства людей», - считает Губернатор Игорь Руденя.

Организаторы акции - Центр развития творчества детей и молодежи Тверской области совместно с молодежным правительством Тверской области и Тверским региональным отделением Российского движения школьников Тверской области.

Подробную информацию можно получить в Центре развития творчества детей и молодежи Тверской области по телефону 8(4822) 52-02-90, электронная почта - crtdm_to@mail.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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