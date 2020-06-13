Жителей Тверской области приглашают присоединиться к акции «Эстафета здоровья»
Жителей Тверской области приглашают присоединиться к акции «Эстафета здоровья». Возраст участников - не важен, ведь спорт и движение полезны абсолютно всем.
Суть акции проста: до 26 июня необходимо снять короткий видеоролик со своими упражнениями или зарядкой, а затем выложить его в социальную сеть «ВКонтакте» с хэштегом #эстафетаздоровья и передать эстафету одному или нескольким друзьям.
Цель региональной акции - популяризация спорта и пропаганда здорового образа жизни.
- Сегодня спорт может и должен стать образом жизни большинства людей», - считает Губернатор Игорь Руденя.
Организаторы акции - Центр развития творчества детей и молодежи Тверской области совместно с молодежным правительством Тверской области и Тверским региональным отделением Российского движения школьников Тверской области.
Подробную информацию можно получить в Центре развития творчества детей и молодежи Тверской области по телефону 8(4822) 52-02-90, электронная почта - crtdm_to@mail.ru
ИСТОЧНИК KP.RU