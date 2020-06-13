Лоси все чаще становятся виновниками ДТП в Тверской области

13 Июнь 2020 2020-06-13T02:22:33+03:00

Только за один день в регионе произошло две аналогичные аварии

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В последние недели в Тверской области значительно участились ДТП с участием диких животных - лосей.

Только за субботу, 12 июня, в регионе произошло две аварии с пострадавшими.

Днем на 170 км автодороги М-9 Зубцовского района автомобиль Рено Логан наехал на внезапно выскочившего из леса лося. При столкновении пострадали водитель и пассажир с переднего сиденья. Мужчину и женщину доставили в Ржевскую ЦРБ. Угрозы их жизнях нет. А вот лось с места аварии убежал снова в лес.

Второе ДТП произошло в 21.35 на 9 км автодороги Ржев-Сухуша Ржевского района. Заметив несущееся животное, 40-летняя женщина водитель попыталась уйти от столкновения. Выкрутив руль ВАЗ-2107, она съехала с дороги и опрокинулась в кювет.

- У пострадавшей предположительно - сотрясение головного мозга и ушиб головы. Признаков алкогольного опьянения не выявлено, - уточняют в УГИБДД по Тверской области.

Кстати, специалисты комментируют: происходят данные ДТП в результате того, что лоси не считают машины опасностью по причине того, что те не издают биологических звуков. При переходе дороги данные животные ориентируются только на слух. А услышав машины, которые зачастую идут практически бесшумно, животное пугается и несется вперед.

ИСТОЧНИК KP.RU