Игорь Руденя рассказал, какие районы газифицируют в Тверской области
Более 137 км газовых сетей и межпоселковых газопроводов планируют построить в этом году в регионе.
Об этом в эфире тверского вещания канала Россия 24 сообщил губернатор Игорь Руденя.
Глава региона отметил, что в регион, в котором насчитывается 13 негазифицированных муниципалитетов, активно участвует в программе газификации. Сейчас за счет областных средств проектируется газопровод Ржев-Нелидово. Он позволит газифицировать юго-запад региона - Оленино, Западную Двину и т.д.
- 1 октября текущего года будет окончательно оформлена программа актуализации газификации региона на пять лет, с 2021 года по 2025-й включительно, – уточнил Игорь Руденя.
В 2020 году завершится разработка проектов строительства межпоселковых газопроводов до посёлков Максатиха, Жарковский, Молоково и города Красный Холм, а также на территории Осташковского городского округа, Старицкого, Калязинского, Бежецкого районов.
В 2019 году уже было выполнено проектирование распределительных газопроводов в посёлках Жарковский, Молоково и в городе Красный Холм. Их строительство планируется до 2022 года
ИСТОЧНИК KP.RU
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