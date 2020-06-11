Игорь Руденя рассказал, какие районы газифицируют в Тверской области

11 Июнь 2020 2020-06-11T21:50:55+03:00

Губернатор рассказал о планах по газификации на ближайшие годы. Фото: кадр из прямого эфира на телеканале Россия 24 Тверь

Губернатор сообщил об этом в прямом эфире

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Более 137 км газовых сетей и межпоселковых газопроводов планируют построить в этом году в регионе.

Об этом в эфире тверского вещания канала Россия 24 сообщил губернатор Игорь Руденя.

Глава региона отметил, что в регион, в котором насчитывается 13 негазифицированных муниципалитетов, активно участвует в программе газификации. Сейчас за счет областных средств проектируется газопровод Ржев-Нелидово. Он позволит газифицировать юго-запад региона - Оленино, Западную Двину и т.д.

- 1 октября текущего года будет окончательно оформлена программа актуализации газификации региона на пять лет, с 2021 года по 2025-й включительно, – уточнил Игорь Руденя.

В 2020 году завершится разработка проектов строительства межпоселковых газопроводов до посёлков Максатиха, Жарковский, Молоково и города Красный Холм, а также на территории Осташковского городского округа, Старицкого, Калязинского, Бежецкого районов.

В 2019 году уже было выполнено проектирование распределительных газопроводов в посёлках Жарковский, Молоково и в городе Красный Холм. Их строительство планируется до 2022 года

ИСТОЧНИК KP.RU