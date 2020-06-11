2020-06-11T21:24:39+03:00
Коронавирус Covid-19

"Нашествия" в Тверской области не будет

Об этом в прямом эфире заявил губернатор
Александр ЖМУЛИН
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Губернатор сообщил, что в этом году в связи пандемией решено отказаться от главного рок-фестиваля страны.Губернатор сообщил, что в этом году в связи пандемией решено отказаться от главного рок-фестиваля страны.Фото: Альберт БОЙКОВ
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Губернатор Игорь Руденя 11 июня в прямом эфире тлеканала Россия 24 Тверь ответил на вопрос, пройдет ли рок-фестиваль "Нашествие" этим летом в Конаковском районе.

Игорь Руденя сказал, что "Нашествия" не будет:

- Исходя из предписаний Роспотребнадзора и сохраняющейся опасности распространения коронавируса "Нашествие" в этом году на территории нашего региона проводится не будет.

Губернатор отметил, что при всем уважении к организаторам и фанатам рок-фестиваля сейчас главное позаботиться о здоровье жителей Конаковского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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