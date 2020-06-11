"Нашествия" в Тверской области не будет
Губернатор Игорь Руденя 11 июня в прямом эфире тлеканала Россия 24 Тверь ответил на вопрос, пройдет ли рок-фестиваль "Нашествие" этим летом в Конаковском районе.
Игорь Руденя сказал, что "Нашествия" не будет:
- Исходя из предписаний Роспотребнадзора и сохраняющейся опасности распространения коронавируса "Нашествие" в этом году на территории нашего региона проводится не будет.
Губернатор отметил, что при всем уважении к организаторам и фанатам рок-фестиваля сейчас главное позаботиться о здоровье жителей Конаковского района.
ИСТОЧНИК KP.RU
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