"Нашествия" в Тверской области не будет

11 Июнь 2020 2020-06-11T21:24:39+03:00

Губернатор сообщил, что в этом году в связи пандемией решено отказаться от главного рок-фестиваля страны. Фото: Альберт БОЙКОВ

Об этом в прямом эфире заявил губернатор

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Губернатор Игорь Руденя 11 июня в прямом эфире тлеканала Россия 24 Тверь ответил на вопрос, пройдет ли рок-фестиваль "Нашествие" этим летом в Конаковском районе.

Игорь Руденя сказал, что "Нашествия" не будет:

- Исходя из предписаний Роспотребнадзора и сохраняющейся опасности распространения коронавируса "Нашествие" в этом году на территории нашего региона проводится не будет.

Губернатор отметил, что при всем уважении к организаторам и фанатам рок-фестиваля сейчас главное позаботиться о здоровье жителей Конаковского района.

ИСТОЧНИК KP.RU