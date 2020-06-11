В Тверской области подорожали капуста и картошка

11 Июнь 2020 2020-06-11T13:54:15+03:00

Резкого изменения цен на продукты в Тверской области за неделю не было зафиксировано. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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Ведомство опубликовало статистику цен на продукты в Тверской области за неделю со 2 по 8 июня 2020 года. За этот период больше всего подорожала белокочанная капуста, она выросла в цене на 4,3%. За килограммовый кочан в магазинах в среднем просили 25 рублей 48 копеек.

Повысились цены на картофель (4%), мясные консервы (2,7%), мясные консервы для детского питания и подсолнечное масло (по 2,1%), морковь (2%), яблоки (1,6%), сосиски и сардельки (1,5%), а также макароны (1,4%).

Дешевле стал репчатый лук, он скинул за неделю 3,7%. Также немного снизились цены на куриные яйца (2,7%) и пшеничную муку (2,6%). Подешевели свинина, конфеты в шоколаде и вермишель, но совсем незначительно.

Стабильными остались цены на хлеб, фруктово-ягодные консервы для детского питания, печенье, сухие смеси для детского питания, мороженую рыбу, баранину и говядину.

ИСТОЧНИК KP.RU