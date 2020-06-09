В Удомле Тверской области разбушевалась стихия

9 Июнь 2020 2020-06-09T22:15:02+03:00

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Вечером, 9 июня, на Удомлю Тверской области обрушилась стихия: ливнем затопило городские улицы, ветер вырывал деревья, часть домов осталась без электричества.

Ранее о непогоде в отдельных районах области предупреждало ГУ МЧС России по Тверской области, а синоптики обещали грозу и сильный ветер.

В сообществе "Подслушано в Удомле" в соцсети жители делятся фотографиями и видео разбушевавшейся стихии.

А между тем, по прогнозам синоптиков, 10 июня ливневые дожди и грозы ожидаются в Твери.

Перед грозой Фото: vk.com/"Подслушано в Удомле"/Оксана Заяц

Поваленные деревья в Удомле Фото: vk.com/"Подслушано в Удомле"

Поваленные деревья в Удомле Фото: vk.com/"Подслушано в Удомле"/Александр Власов

Разбушевавшаяся стихия в Удомле .Видео: vk.com/"Подслушано в Удомле"/Евгения Клязьмина

ИСТОЧНИК KP.RU