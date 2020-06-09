2020-06-09T22:15:02+03:00
Происшествия

В Удомле Тверской области разбушевалась стихия

Ветер повалил деревья, а улицы затопило водой
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Улицы Удомли затопило водой Фото: vk.com/"Подслушано в Удомле"/Светлана ГужеваУлицы Удомли затопило водой Фото: vk.com/"Подслушано в Удомле"/Светлана Гужева
Изменить размер текста:

Вечером, 9 июня, на Удомлю Тверской области обрушилась стихия: ливнем затопило городские улицы, ветер вырывал деревья, часть домов осталась без электричества.

Ранее о непогоде в отдельных районах области предупреждало ГУ МЧС России по Тверской области, а синоптики обещали грозу и сильный ветер.

В сообществе "Подслушано в Удомле" в соцсети жители делятся фотографиями и видео разбушевавшейся стихии.

А между тем, по прогнозам синоптиков, 10 июня ливневые дожди и грозы ожидаются в Твери.

Перед грозой Фото: vk.com/"Подслушано в Удомле"/Оксана Заяц

Перед грозой Фото: vk.com/"Подслушано в Удомле"/Оксана Заяц

Поваленные деревья в Удомле Фото: vk.com/"Подслушано в Удомле"

Поваленные деревья в Удомле Фото: vk.com/"Подслушано в Удомле"

Поваленные деревья в Удомле Фото: vk.com/"Подслушано в Удомле"/Александр Власов

Поваленные деревья в Удомле Фото: vk.com/"Подслушано в Удомле"/Александр Власов

Разбушевавшаяся стихия в Удомле .Видео: vk.com/"Подслушано в Удомле"/Евгения Клязьмина

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тверской области сотрудникам домов ребенка доплатят за вахтовую работу
В Удомле Тверской области разбушевалась стихия
В Тверской области сбили пешехода
В Твери пенсионеры по-прежнему могут подать заявку на помощь продуктами
Областной праздничный онлайн-концерт «Моя Россия» украсят уникальные архивные кадры
Действительно ли в Тверской области отменили паровоз?
Водитель скутера пострадал в ДТП в Тверской области
В Кимрскую ЦРБ доставили новый компьютерный томограф
Жители Тверской области могут стать тайными доброжелателями
Автовладельцам Твери напомнили о правилах перевозки детей
Житель Твери после вечера с малознакомой женщиной лишился денег
40-летнего велосипедиста сбили на трассе в Тверской области, задев зеркалом автомобиля
Тверьстат: картофель в Тверской области за шесть месяцев подорожал на 74%
На одной из улиц Твери на женщину напал грабитель
В День ВДВ жители Твери могут бежать со всей страной
Пропавшую в Твери тринадцатилетнюю девочку нашел прохожий
В Тверской области пенсионер-браконьер подстрелил лося
В Твери отремонтируют девять улиц, названных в честь героев войны
В Твери цветут каштаны
ФСБ с таможенниками не дали ввезти наркотики из Китая в Тверскую область
9 июня в Тверской области ожидаются грозы
В реке Молога в Тверской области утонул человек
За выходные в Тверской области выявили 66 пьяных водителей
Тринадцатилетнюю девочку ищут в Тверской области