В Удомле Тверской области разбушевалась стихия
Вечером, 9 июня, на Удомлю Тверской области обрушилась стихия: ливнем затопило городские улицы, ветер вырывал деревья, часть домов осталась без электричества.
Ранее о непогоде в отдельных районах области предупреждало ГУ МЧС России по Тверской области, а синоптики обещали грозу и сильный ветер.
В сообществе "Подслушано в Удомле" в соцсети жители делятся фотографиями и видео разбушевавшейся стихии.
А между тем, по прогнозам синоптиков, 10 июня ливневые дожди и грозы ожидаются в Твери.
Перед грозой Фото: vk.com/"Подслушано в Удомле"/Оксана Заяц
Поваленные деревья в Удомле Фото: vk.com/"Подслушано в Удомле"
Поваленные деревья в Удомле Фото: vk.com/"Подслушано в Удомле"/Александр Власов
Разбушевавшаяся стихия в Удомле .Видео: vk.com/"Подслушано в Удомле"/Евгения Клязьмина
ИСТОЧНИК KP.RU