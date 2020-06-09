2020-06-09T18:42:37+03:00
Звезды

Областной праздничный онлайн-концерт «Моя Россия» украсят уникальные архивные кадры

Программа будет состоять из трех блоков
Ирина ТАРАСОВА
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12 июня в 18.00 в прямом эфире социальных сетей «ВКонтакте» состоится Областной праздничный онлайн – концерт «Моя Россия», подготовленный творческими коллективами Тверского областного Дворца культуры «Пролетарка» и культурно – досуговыми учреждениями родного Верхневолжья.

Программа концерта составлена из трех блоков – народного, патриотического и военного. Участниками концерта станут: вокальный ансамбль «Каприз» г. Кашин, шоу - балет «Русский стиль» г.Кимры, народная самодеятельная студия декоративно – прикладного творчества «Блестящие» закрытого территориального образования «Озерный», вокальный ансамбль «Истоки» г. Торжок и многие другие.

Творческую мастерскую Дворца представят: народный ансамбль танца «Тверичане» им. Е.И.Комарова, народный театр – студия «Диалог», народный ансамбль «Жар – Птица», народный ансамбль эстрадного танца «Фантазия», народная студия патриотической песни «Отечество» и группа «НАША», народный ансамбль современного эстрадного танца «Диамант», народная хоровая академическая капелла, народный вокальный ансамбль «Мелодия», а также авторы – исполнители Юлия Агейкина и Елена Николенко.

- Даже в условиях временной изоляции, каждый коллектив нашел возможным выслать последнюю обновленную версию своего номера, исполненную и записанную специально для праздничного онлайн – концерта «Моя Россия»! Съемки творческих номеров, с соблюдением всех необходимых мер безопасности и здоровья самодеятельных артистов, также проходили в ежедневном формате на центральной уличной площади перед Тверском областным Дворцом культуры «Пролетарка. Достойным дополнением к концерту стали уникальные архивные кадры прошлых лет с записями выступлений коллективов, - комментируют во Дворце.

ИСТОЧНИК KP.RU

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