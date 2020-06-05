2020-06-05T17:28:54+03:00
Происшествия

В Тверской области мужчины не смогли угнать иномарку и сожгли её

Подозеваемых задержала полиция
Ольга ТРОФИМОВА
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В Тверской области задержали поджигателей автомобиляВ Тверской области задержали поджигателей автомобиляФото: Алексей БУЛАТОВ
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В полицию обратился 22-летний житель Торжокского района и сообщил, что прямо в гараже сгорел его автомобиль "Фольксваген".

Транспортное средство оказалось полностью уничтожено огнем. На место происшествия выезжали спасатели и полицейские.

По результатам экспертизы правоохранителями установлено, что причиной возгорания автомобиля стал поджог.

В ходе розыска было установлено, что к преступлению причастны двое жителей Торжка в возрасте 28 и 33 лет. Подозреваемые сознались в содеянном и рассказали, что проникли в гараж с целью хищения автомобиля. Однако не смогли завести транспортное средство и подожги его, чтобы скрыть следы преступления.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ. Фигурантам грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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