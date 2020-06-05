2020-06-05T11:34:55+03:00
Происшествия

Сотрудники обокрали Тверской вагонзавод на семь миллионов рублей

Задержаны 16 подозреваемых в создании преступной группы
Ольга ТРОФИМОВА
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Работники похищали с территории завода материальные ценности Фото: ОАО "ТВЗ"Работники похищали с территории завода материальные ценности Фото: ОАО "ТВЗ"
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Факты крупных хищений были установлены службой безопасности Тверского вагоностроительного завода весной 2020 года. Материалы переданы в следственные органы.

В ходе следственных действий сотрудними УМВД России по Тверской областипровели 55 обысков. По подозрению в совершении преступления задержаны 16 жителей Твери и Тверской области - настоящие и бывшие работники завода.

По месту жительства, в автомобилях и гаражах у них изъяты материальные ценности: несколько тонн сварочной проволоки, дорогостоящий электроинструмент и расходные материалы к нему, средства индивидуальной защиты и комплектующие к ним, лакокрасочные материалы, кабельная продукция. Также обнаружены банковские карты, денежные средства и тетради с записями, которые имеют доказательственное значение для уголовного дела.

По предварительным данным, причиненный ущерб превысил 7 миллионов рублей.

- Украденное прятали в тайниках, оборудованных на предприятии, а затем вывозили в специально подготовленных грузовых автомобилях. Организатор противоправной деятельности приобрел офисное помещение и планировал открыть интернет-магазин. Также продажи осуществлялись на сайтах бесплатных объявлений, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Следственным управлением УМВД России по Тверской области возбуждено уголовное дело по ч. 4 статьи 158 УК РФ.

- Руководство завода уверено, что виновные должны понести заслуженное наказание, и оказывает правоохранительным органам максимальное содействие в проведении расследования, - прокомментировали ситуацию в пресс-службе ОАО "ТВЗ".

Расследование продолжается.

Сотрудники ОАО "ТВЗ" организовали преступную группу.Видео: МВД РФ

ИСТОЧНИК KP.RU

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