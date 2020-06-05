В трех аптеках Тверской области не нашлось "Тетрациклина" и "аскорбинки"
В трех аптеках Вышнего Волочка в ходе прокурорской проверки выявлено отсутствие минимального ассортимента лекарств.
Все три аптечных пункта имеют лицензию на фармацевтическую деятельность, но допустили отсутствие препаратов: глазная мазь "Тетрациклин", гранулы для приготовления раствора (порошок) "Ацетилцистеин", таблетки "Аскорбиновая кислота" и другие.
Вышневолоцкой межрайонной прокуратурой руководителям аптечных учреждений внесены представления, которые рассмотрены и удовлетворены. Ассортимент лекарств дополнен, трое нарушителей привлечены к дисциплинарной ответственности.
ИСТОЧНИК KP.RU