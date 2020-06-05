Мигаловское воинское захоронение в Твери содержали ненадлежащим образом

5 Июнь 2020 2020-06-05T09:34:00+03:00

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Прокуратура Тверской области провела проверку и установила, что органом местного самоуправления работы по содержанию и благоустройству на братском воинском захоронении в поселке Мигалово в Твери проводились ненадлежащим образом.

Тротуарные дорожки деформировались, на плитке и памятнике появились сколы, износились отдельные элементы конструкции. Кроме того, земельный участок, на котором расположено захоронение не поставлен на кадастровый учет, работы по межеванию и определению границ земельного участка не проведены.

- В целях устранения нарушений главе муниципального органа внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, нарушения устранены,- сообщили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU