Мигаловское воинское захоронение в Твери содержали ненадлежащим образом
Прокуратура Тверской области провела проверку и установила, что органом местного самоуправления работы по содержанию и благоустройству на братском воинском захоронении в поселке Мигалово в Твери проводились ненадлежащим образом.
Тротуарные дорожки деформировались, на плитке и памятнике появились сколы, износились отдельные элементы конструкции. Кроме того, земельный участок, на котором расположено захоронение не поставлен на кадастровый учет, работы по межеванию и определению границ земельного участка не проведены.
- В целях устранения нарушений главе муниципального органа внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, нарушения устранены,- сообщили в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU