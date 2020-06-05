Тверская область приобретет еще 500 новых автобусов для пассажирских перевозок
4 июня губернатор Игорь Руденя рассказал, что в регионе будут продолжать внедрение новой модели пассажирских перевозок. На очереди вслед за областной столицей - Вышний Волочек, Кимры, Конаково, Ржев, Торжок.
Как сообщил глава региона, для этих райцентров планируется в ближайшее время закупить около 500 новых автобусов.
Также губернатор уделил внимание дорожному ремонту. Игорь Руденя отметил, что будет подкорректирована разметка на Московском шоссе в Твери, где завершается ремонт. Сейчас там порой возникают пробки.
В целом в регионе в этом году планируется отремонтировать почти вдвое больше дорог регионального и местного значения, чем в 2019-м. В порядок должны привести 630 км. трасс.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Игорь РУДЕНЯ»