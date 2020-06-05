Тверская область приобретет еще 500 новых автобусов для пассажирских перевозок

5 Июнь 2020 2020-06-05T09:13:22+03:00

В Твери новые автобусы начали запускать на маршруты этой зимой. Фото: Виктория ТУШКОВА

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4 июня губернатор Игорь Руденя рассказал, что в регионе будут продолжать внедрение новой модели пассажирских перевозок. На очереди вслед за областной столицей - Вышний Волочек, Кимры, Конаково, Ржев, Торжок.

Как сообщил глава региона, для этих райцентров планируется в ближайшее время закупить около 500 новых автобусов.

Также губернатор уделил внимание дорожному ремонту. Игорь Руденя отметил, что будет подкорректирована разметка на Московском шоссе в Твери, где завершается ремонт. Сейчас там порой возникают пробки.

В целом в регионе в этом году планируется отремонтировать почти вдвое больше дорог регионального и местного значения, чем в 2019-м. В порядок должны привести 630 км. трасс.

ИСТОЧНИК KP.RU