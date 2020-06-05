Две иномарки столкнулись на улице Вагжанова в Твери
Пострадал подросток
В ДТП пострадала девушка Фото: УГИБДД России по Тверской области
Изменить размер текста:
Авария произошла вечером, 4 июня, в районе дома №6 по улице Вагжанова в Твери.
В УГИБДД России по Тверской области сообщили, что 25-летний водитель (не пристегнутый ремнем безопасности), управляя автомобилем "Kia Ceed", не выдержал безопасную дистанцию до движущегося впереди автомобиля "HONDA ACCORD" под управлением 50-летней женщины-водителя.
В результате ДТП 16-летняя девушка-пассажир автомобиля "HONDA" с полученными травмами доставлена в ДОКБ г Твери, после оказания медицинской помощи отпущена.
ИСТОЧНИК KP.RU