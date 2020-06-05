Две иномарки столкнулись на улице Вагжанова в Твери

5 Июнь 2020 2020-06-05T08:24:47+03:00

В ДТП пострадала девушка Фото: УГИБДД России по Тверской области

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Авария произошла вечером, 4 июня, в районе дома №6 по улице Вагжанова в Твери.

В УГИБДД России по Тверской области сообщили, что 25-летний водитель (не пристегнутый ремнем безопасности), управляя автомобилем "Kia Ceed", не выдержал безопасную дистанцию до движущегося впереди автомобиля "HONDA ACCORD" под управлением 50-летней женщины-водителя.

В результате ДТП 16-летняя девушка-пассажир автомобиля "HONDA" с полученными травмами доставлена в ДОКБ г Твери, после оказания медицинской помощи отпущена.

ИСТОЧНИК KP.RU