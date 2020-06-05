В Тверской области прокуратура добилась выплаты долга перед работником
В Конаковскую межрайонную прокуратуру обратилась 52-летняя местная жительница по вопросу нарушения ее трудовых прав в ООО "Клиника".
Женщина работала медсестрой без оформления трудовых отношений. С мая 2018 по июль 2019 года перед ней образовалась задолженность по оплате труда в 120 000 руб.
Прокуратурой в адрес руководителя организации внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, однако трудоустроить заявителя работодатель не поспешил.
Исковое заявление направлено в суд, рассмотрено и удовлетворено.
Решение суда в законную силу не вступило.
В отношении должностного лица вынесено предупреждение. Задолженность по заработной плате погашена в полном объеме, издан приказ о приеме работника на работу.
ИСТОЧНИК KP.RU