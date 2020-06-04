2020-06-04T23:41:49+03:00
Экономика

27 инвестпроектов планируют реализовать в Тверской области

Речь идет о промышленном парке «Боровлево-3»
Александр ЖМУЛИН
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Проект части технопарка. Фото: графика ПТОПроект части технопарка. Фото: графика ПТО
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На сегодняшний день о своих планах по открытию производств в «Боровлево-3» заявили уже семь компаний.

Тему обсудили на совещании в областном правительстве под руководством губернатора Игоря Рудени.

Там было озвучено, что в создаваемом на южной границе с Тверью промышленном парке уже планируется реализация 27 инвестпроектов на 10 миллиардов рублей. Если все пойдет, как задумано, то в «Боровлево-3» создадут почти 11 тыс. новых рабочих мест.

Для резидентов парка предусмотрен ряд налоговых послаблений и готовая инфраструктура. Сейчас при поддержке областного правительства как раз идет процесс ее создания.

Основные работы планируют провести в 2020-2021 годах. Так, уже в июне 2020 года завершат закольцовку газовых сетей в районе поселка имени Крупской для обеспечения газоснабжения «Боровлево-3».

ИСТОЧНИК KP.RU

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