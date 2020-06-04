2020-06-04T22:59:00+03:00
Коронавирус Covid-19

Игорь Руденя сообщил, как организуют голосование по Конституции в Тверской области

Повышенное внимание будет уделено обеспечению санитарной безопасности
Александр ЖМУЛИН
Поделиться:
Игорь Руденя во время прямого эфира рассказал, какие меры санитарной безопасности будут приняты в избирательных участках. Фото: ПТОИгорь Руденя во время прямого эфира рассказал, какие меры санитарной безопасности будут приняты в избирательных участках. Фото: ПТО
Изменить размер текста:

"Это исторический момент". Так в прямом эфире 4 июня губернатор Игорь Руденя назвал грядущее голосование за или против изменений в Конституции РФ. Напомним, они инициированы президентом России Владимиром Путиным.

Губернатор отметил, что в Конституции предлагается закрепить целый ряд, по его мнению, полезных и необходимых для страны нововведений.

По словам Игоря Рудени, в Тверской области для голосования будут организовано 1155 избирательных участков. Предварительно они будут продезинфицированы.

Все сотрудники участков и граждане, пришедшие на голосование, обязаны будут пройти проверку температуры, а также обеспечены масками и перчатками. На их закупку предусмотрено федеральное финансирование.

- Все участки также оборудуют техникой для обеззараживания помещений, - добавил Игорь Руденя.

Общероссийское голосование по Конституции РФ будет проходить с 25 июня по 1 июля. Помимо очных предусмотрены и другие форматы голосования: путем подачи заявки в МФЦ либо через портал Госуслуг о голосовании на дому.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Тверской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
27 инвестпроектов планируют реализовать в Тверской области
Игорь Руденя сообщил, как организуют голосование по Конституции в Тверской области
В Тверской ОКБ уже тестируют новый препарат для лечения коронавируса
Больше 80 тысяч семей получили "президентские" выплаты в Тверской области
К Дню России жители Тверской области могут изготовить российский триколор своими руками
Викторины, квесты и выставки пройдут в Твери в День рождения Александра Пушкина
Из-за ремонта дороги Старая Константиновка в Твери встала в огромной пробке
Более 70 000 граждан обследовано на коронавирус в Тверской области
В Торжке Тверской области на переходе сбили пешехода
Двое жителей Тверской области прятали в лесу крупную партию наркотиков
Игорь Руденя обсудил, как будут проводить парады Победы в Тверской области
800 тысяч защитных масок раздали жителям Тверской области
Горячую линию по выплатам семьям проведут для жителей Твери и двух районов области
В Конаковском районе водителю большегруза стало плохо во время движения
Прямой эфир с Игорем Руденей можно будет посмотреть в интернете
В Тверской области собираются построить автокомплекс по переработке ТКО