Игорь Руденя сообщил, как организуют голосование по Конституции в Тверской области

4 Июнь 2020 2020-06-04T22:59:00+03:00

Игорь Руденя во время прямого эфира рассказал, какие меры санитарной безопасности будут приняты в избирательных участках. Фото: ПТО

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"Это исторический момент". Так в прямом эфире 4 июня губернатор Игорь Руденя назвал грядущее голосование за или против изменений в Конституции РФ. Напомним, они инициированы президентом России Владимиром Путиным.

Губернатор отметил, что в Конституции предлагается закрепить целый ряд, по его мнению, полезных и необходимых для страны нововведений.

По словам Игоря Рудени, в Тверской области для голосования будут организовано 1155 избирательных участков. Предварительно они будут продезинфицированы.

Все сотрудники участков и граждане, пришедшие на голосование, обязаны будут пройти проверку температуры, а также обеспечены масками и перчатками. На их закупку предусмотрено федеральное финансирование.

- Все участки также оборудуют техникой для обеззараживания помещений, - добавил Игорь Руденя.

Общероссийское голосование по Конституции РФ будет проходить с 25 июня по 1 июля. Помимо очных предусмотрены и другие форматы голосования: путем подачи заявки в МФЦ либо через портал Госуслуг о голосовании на дому.

ИСТОЧНИК KP.RU