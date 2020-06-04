2020-06-04T22:27:18+03:00
Коронавирус Covid-19

В Тверской ОКБ уже тестируют новый препарат для лечения коронавируса

Об этом рассказал губернатор
Александр ЖМУЛИН
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Губернатор в очередной раз в прямом осветил ситуацию с коронавирусом в регионе. Фото: ПТОГубернатор в очередной раз в прямом осветил ситуацию с коронавирусом в регионе. Фото: ПТО
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4 июля в прямом телеэфире губернатор Игорь Руденя рассказал, что с 11 июня в наш регион для инфекционных госпиталей начнет поступать новый препарат для лечения коронавируса.

При этом Игорь Руденя отметил, что в госпитале на базе областной клинической больницы это лекарственное средство уже тестируют - назначают пациентам с их согласия. По словам губернатора, ОКБ стало одним из первых медчреждений страны, куда отправили этот препарат.

- В Областной клинической больнице работают высококвалифицированные врачи. Поэтому именно это учреждение выбрали для проведения клинических испытаний нового лекарства. Сегодня мы имеем возможность по согласованию с Минздравом России лечить этим препаратом людей, которые заболели коронавирусной инфекцией, – пояснил Игорь Руденя.

Глава региона при этом заметил, что речь идет о лечебном препарате, который не является вакциной, но Минздрав подтвердил возможность его использования. Это отечественное лекарство. Назначать его будут при четком подтверждении диагноза.

Как подчеркнул губернатор, гражданам не нужно искать его в аптеках. В свободном доступе препарат купить будет нельзя, его будут назначать только в инфекционных госпиталях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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