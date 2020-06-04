2020-06-04T22:09:50+03:00
Коронавирус Covid-19

Больше 80 тысяч семей получили "президентские" выплаты в Тверской области

Об этом в прямом телеэфире сообщил Игорь Руденя
Александр ЖМУЛИН
Поделиться:
Губернатор рассказал о выплатах на детей. Фото: кадр прямого эфира на телеканале Россия 24 ТверьГубернатор рассказал о выплатах на детей. Фото: кадр прямого эфира на телеканале Россия 24 Тверь
Изменить размер текста:

4 июня губернатор Игорь Руденя вновь вышел в прямой эфир тверского вещания телеканала Россия 24. Глава региона сообщил, что инициированные президентом России Владимиром Путиным выплаты на детей от 3 до 16 лет получили уже более 83 тыс. семей Верхневолжья.

По словам Игоря Рудени, в рамках федеральных мер поддержки в первые дни июня семьям Тверской области было перечислено свыше 1,1 млрд рублей. В целом различные выплаты и пособия получат семьи Верхневолжья, где воспитывается более 225 тысяч детей.

С 1 июня также начались перечисления пособий на детей от 3 до 7 лет семьям с невысоким доходом. Поддержка также предусмотрена гражданам с детьми, оставшимся без работы.

Губернатор также напомнил о введении своей региональной меры поддержки - единовременной выплаты на детей 16-17 лет. Её начнут выплачивать с 1 июля.

- Дано поручение максимально упростить процедуру, сейчас формируем механизм. С 1 июля у семей будет возможность подать заявление через областной портал Госуслуг, также это можно будет сделать через региональное отделение соцзащиты и через наши МФЦ, – сообщил Игорь Руденя.

Размер этой выплаты равен 5 тыс. рублей для многодетных семей и 3 тыс. - для остальных.

Общий объём финансирования на эти цели составит порядка 86 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Тверской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
27 инвестпроектов планируют реализовать в Тверской области
Игорь Руденя сообщил, как организуют голосование по Конституции в Тверской области
В Тверской ОКБ уже тестируют новый препарат для лечения коронавируса
Больше 80 тысяч семей получили "президентские" выплаты в Тверской области
К Дню России жители Тверской области могут изготовить российский триколор своими руками
Викторины, квесты и выставки пройдут в Твери в День рождения Александра Пушкина
Из-за ремонта дороги Старая Константиновка в Твери встала в огромной пробке
Более 70 000 граждан обследовано на коронавирус в Тверской области
В Торжке Тверской области на переходе сбили пешехода
Двое жителей Тверской области прятали в лесу крупную партию наркотиков
Игорь Руденя обсудил, как будут проводить парады Победы в Тверской области
800 тысяч защитных масок раздали жителям Тверской области
Горячую линию по выплатам семьям проведут для жителей Твери и двух районов области
В Конаковском районе водителю большегруза стало плохо во время движения
Прямой эфир с Игорем Руденей можно будет посмотреть в интернете
В Тверской области собираются построить автокомплекс по переработке ТКО