Больше 80 тысяч семей получили "президентские" выплаты в Тверской области

4 Июнь 2020 2020-06-04T22:09:50+03:00

Губернатор рассказал о выплатах на детей. Фото: кадр прямого эфира на телеканале Россия 24 Тверь

Об этом в прямом телеэфире сообщил Игорь Руденя

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4 июня губернатор Игорь Руденя вновь вышел в прямой эфир тверского вещания телеканала Россия 24. Глава региона сообщил, что инициированные президентом России Владимиром Путиным выплаты на детей от 3 до 16 лет получили уже более 83 тыс. семей Верхневолжья.

По словам Игоря Рудени, в рамках федеральных мер поддержки в первые дни июня семьям Тверской области было перечислено свыше 1,1 млрд рублей. В целом различные выплаты и пособия получат семьи Верхневолжья, где воспитывается более 225 тысяч детей.

С 1 июня также начались перечисления пособий на детей от 3 до 7 лет семьям с невысоким доходом. Поддержка также предусмотрена гражданам с детьми, оставшимся без работы.

Губернатор также напомнил о введении своей региональной меры поддержки - единовременной выплаты на детей 16-17 лет. Её начнут выплачивать с 1 июля.

- Дано поручение максимально упростить процедуру, сейчас формируем механизм. С 1 июля у семей будет возможность подать заявление через областной портал Госуслуг, также это можно будет сделать через региональное отделение соцзащиты и через наши МФЦ, – сообщил Игорь Руденя.

Размер этой выплаты равен 5 тыс. рублей для многодетных семей и 3 тыс. - для остальных.

Общий объём финансирования на эти цели составит порядка 86 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU