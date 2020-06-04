Больше 80 тысяч семей получили "президентские" выплаты в Тверской области
4 июня губернатор Игорь Руденя вновь вышел в прямой эфир тверского вещания телеканала Россия 24. Глава региона сообщил, что инициированные президентом России Владимиром Путиным выплаты на детей от 3 до 16 лет получили уже более 83 тыс. семей Верхневолжья.
По словам Игоря Рудени, в рамках федеральных мер поддержки в первые дни июня семьям Тверской области было перечислено свыше 1,1 млрд рублей. В целом различные выплаты и пособия получат семьи Верхневолжья, где воспитывается более 225 тысяч детей.
С 1 июня также начались перечисления пособий на детей от 3 до 7 лет семьям с невысоким доходом. Поддержка также предусмотрена гражданам с детьми, оставшимся без работы.
Губернатор также напомнил о введении своей региональной меры поддержки - единовременной выплаты на детей 16-17 лет. Её начнут выплачивать с 1 июля.
- Дано поручение максимально упростить процедуру, сейчас формируем механизм. С 1 июля у семей будет возможность подать заявление через областной портал Госуслуг, также это можно будет сделать через региональное отделение соцзащиты и через наши МФЦ, – сообщил Игорь Руденя.
Размер этой выплаты равен 5 тыс. рублей для многодетных семей и 3 тыс. - для остальных.
Общий объём финансирования на эти цели составит порядка 86 млн рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU
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