К Дню России жители Тверской области могут изготовить российский триколор своими руками
К Дню России Тверская область присоединилась к акции "Цвета российского флага". Она проходит по всей стране, ее проводит Министерство культуры РФ и Музей Победы. Принять участие могут все желающие.
В рамках акции будет создан виртуальный коллаж из фотографий триколоров, созданных руками жителей страны.
Флаг можно нарисовать, изготовить коллаж, вышить, связать или даже испечь торт с изображением триколора.
- В настоящее время в адрес оргкомитета конкурса поступили фотографии триколоров, созданных из игрушечных машинок, цветов, камней, пряжи, бисера, - сообщают организаторы.
Для участия в конкурсе необходимо до 8 июня отправить свою фотографию с флагом на электронный адрес muzeipobedi@yandex.ru или опубликовать на странице в социальных сетях Facebook, ВКонтакте или Instagram с хэштегами #ДеньРоссии #НашВыборПобеда и #ЦветаРоссийскогоФлага. Важно указать свой город и размеры изделия.
В День России, 12 июня, фотографии сложатся в масштабную красочную мозаику. Ее покажут на портале "КультураРФ". Самые креативные снимки станут частью онлайн-выставки на официальном сайте Музея Победы.
ИСТОЧНИК KP.RU