К Дню России жители Тверской области могут изготовить российский триколор своими руками

4 Июнь 2020 2020-06-04T20:22:49+03:00

В День России жители Тверской области увидят виртуальный коллаж из фотографий триколоров, созданных руками жителей страны Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

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К Дню России Тверская область присоединилась к акции "Цвета российского флага". Она проходит по всей стране, ее проводит Министерство культуры РФ и Музей Победы. Принять участие могут все желающие.

В рамках акции будет создан виртуальный коллаж из фотографий триколоров, созданных руками жителей страны.

Флаг можно нарисовать, изготовить коллаж, вышить, связать или даже испечь торт с изображением триколора.

- В настоящее время в адрес оргкомитета конкурса поступили фотографии триколоров, созданных из игрушечных машинок, цветов, камней, пряжи, бисера, - сообщают организаторы.

Для участия в конкурсе необходимо до 8 июня отправить свою фотографию с флагом на электронный адрес muzeipobedi@yandex.ru или опубликовать на странице в социальных сетях Facebook, ВКонтакте или Instagram с хэштегами #ДеньРоссии #НашВыборПобеда и #ЦветаРоссийскогоФлага. Важно указать свой город и размеры изделия.

В День России, 12 июня, фотографии сложатся в масштабную красочную мозаику. Ее покажут на портале "КультураРФ". Самые креативные снимки станут частью онлайн-выставки на официальном сайте Музея Победы.

ИСТОЧНИК KP.RU