2020-06-04T19:59:40+03:00
Звезды

Викторины, квесты и выставки пройдут в Твери в День рождения Александра Пушкина

Все мероприятия проведут онлайн
Ольга ТРОФИМОВА
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День рождения Пушкина Тверь отметит онлайнДень рождения Пушкина Тверь отметит онлайнФото: Ольга ТРОФИМОВА
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6 июня Тверь в режиме онлайн отметит День рождения поэта Александра Сергеевича Пушкина и День русского языка. Творческие проекты - викторины, квесты, марафоны - пройдут в режиме онлайн с 9:00 утра до 18:00 вечера.

Принять участие и следить за ходом мероприятий жители смогут на сайтах муниципальных учреждений культуры, молодежной политики и страницах в социальной сети "ВКонтакте".

В 221-й день рождения поэта в городских ДК и библиотеках пройдут краеведческие часы, также жители и школьники будут читать стихи и сказки Пушкина и покажут виртуальный мини-спектакль "Веселый Пушкин".

ИСТОЧНИК KP.RU

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