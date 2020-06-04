Викторины, квесты и выставки пройдут в Твери в День рождения Александра Пушкина
6 июня Тверь в режиме онлайн отметит День рождения поэта Александра Сергеевича Пушкина и День русского языка. Творческие проекты - викторины, квесты, марафоны - пройдут в режиме онлайн с 9:00 утра до 18:00 вечера.
Принять участие и следить за ходом мероприятий жители смогут на сайтах муниципальных учреждений культуры, молодежной политики и страницах в социальной сети "ВКонтакте".
В 221-й день рождения поэта в городских ДК и библиотеках пройдут краеведческие часы, также жители и школьники будут читать стихи и сказки Пушкина и покажут виртуальный мини-спектакль "Веселый Пушкин".
ИСТОЧНИК KP.RU