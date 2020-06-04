В Торжке Тверской области на переходе сбили пешехода
Угрозы жизни нет
Пешеход попал под машину на переходе Фото: УГИБДД России по Тверской области
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ДТП произошло 4 июня в районе дома №40 по улице Красноармейская в Торжке Тверской области.
В региональной Госавтоинспекции уточнили, что водитель, управляя автомобилем "ВАЗ 2121", наехал на 66-летнюю женщину-пешехода на нерегулируемом пешеходном переходе.
Женщина получила травмы. Угрозы жизни нет. Водитель трезвый.
ИСТОЧНИК KP.RU