В Торжке Тверской области на переходе сбили пешехода

4 Июнь 2020 2020-06-04T17:52:22+03:00

Пешеход попал под машину на переходе Фото: УГИБДД России по Тверской области

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ДТП произошло 4 июня в районе дома №40 по улице Красноармейская в Торжке Тверской области.

В региональной Госавтоинспекции уточнили, что водитель, управляя автомобилем "ВАЗ 2121", наехал на 66-летнюю женщину-пешехода на нерегулируемом пешеходном переходе.

Женщина получила травмы. Угрозы жизни нет. Водитель трезвый.

ИСТОЧНИК KP.RU