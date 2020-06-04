Двое жителей Тверской области прятали в лесу крупную партию наркотиков

4 Июнь 2020 2020-06-04T17:46:18+03:00

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В Калининском районе Тверской области сотрудники регионального управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России задержали двух молодых людей 1998 года рождения по подозрению в попытке сбыта наркотиков.

Злоумышленники планировали делать закладки в лесу. В транспортном средстве у фигурантов полицейские обнаружили и изъяли упаковочные материалы, весы и мобильные телефоны, а также один килограмм синтетического наркотика.

В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело. Они находятся под стражей. За хранение и сбыт наркотиков им грозит до двадцати лет лишения свободы.

Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU