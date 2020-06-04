Игорь Руденя обсудил, как будут проводить парады Победы в Тверской области
На совещании в областном правительстве во главе с губернатором Игорем Руденей рассмотрены вопросы проведения в Твери и Ржеве парадов Побед
У нас они, как и по всей стране в соответствие с указом президента Владимира Путина, пройдут 24 июня. День выбран не случайно. 24 июня 1945 года в Москве прошел первый парад в честь победы над нацистской Германией.
В ходе совещания Игорь Руденя и его коллеги особое внимание было уделено вопросам обеспечения санитарной безопасности на парадах в Твери и Ржеве. В условиях риска заражения коронавирусом - это важнейшая тема. COVID-19 не отступает - в регионе каждый день фиксируют десятки новых случаев.
На совещании объявлено, что в зависимости от эпидемиологической ситуации бедут решено, как в парадах поучаствуют ветераны. Очно или по видеоконференцсвязи.
В Твери парад пройдет у площади около стелы «Город воинской славы». Планируется прохождение войск Тверского гарнизона и военной техники.
В Ржеве центром торжеств также станет площадь у стелы «Город воинской славы». Там тоже планируют участие военной техники.
ИСТОЧНИК KP.RU
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