800 тысяч защитных масок раздали жителям Тверской области

4 Июнь 2020 2020-06-04T17:39:28+03:00

Отдельно раздаются наборы из 20 масок для многодетных семей

Изменить размер текста: A A

В Тверской области волонтеры продолжают раздавать многоразовые защитные маски. В рамках акции, инициированной губернатором Игорем Руденей, раздать жителям планируют миллион защитных масок, уже раздали 800 тысяч.

Акция проходит во всех 42 муниципалитетах Верхневолжья. Отдельно раздаются наборы из 20 масок для многодетных семей. Всего планируется передать 240 тыс. защитных изделий.

Получить бесплатную маску можно на остановках общественного транспорта, в магазинах, торговых центрах. Все изделия сшиты по стандарту Министерства промышленности и торговли РФ.

Ежедневно предприятия ошивают 44 тыс. защитных масок.

ИСТОЧНИК KP.RU