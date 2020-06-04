2020-06-04T17:39:28+03:00
Коронавирус Covid-19

800 тысяч защитных масок раздали жителям Тверской области

Отдельно раздаются наборы из 20 масок для многодетных семей
Ольга ТРОФИМОВА
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Жителям Тверской области продолжают раздавать защитные маски Фото: ПТОЖителям Тверской области продолжают раздавать защитные маски Фото: ПТО
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В Тверской области волонтеры продолжают раздавать многоразовые защитные маски. В рамках акции, инициированной губернатором Игорем Руденей, раздать жителям планируют миллион защитных масок, уже раздали 800 тысяч.

Акция проходит во всех 42 муниципалитетах Верхневолжья. Отдельно раздаются наборы из 20 масок для многодетных семей. Всего планируется передать 240 тыс. защитных изделий.

Получить бесплатную маску можно на остановках общественного транспорта, в магазинах, торговых центрах. Все изделия сшиты по стандарту Министерства промышленности и торговли РФ.

Ежедневно предприятия ошивают 44 тыс. защитных масок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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