Горячую линию по выплатам семьям проведут для жителей Твери и двух районов области
Специалисты межрайонного Управления Пенсионного фонда РФ в Твери проведут горячую линию по выплатам семьям.
Она будет организована в пятницу, 5 июня, с 9:00 до 15:00. Звонить с вопросами можно будет по телефону: 8 (4822) 32-96-99, сообщает тверское отделение ПФР.
Отмечается, что горячую линию организуют для жителей областной столицы, а также Калининского и Рамешковского районов.
Специалисты ответят на вопросы относительно дополнительной ежемесячной выплаты в 5000 рублей семьям с детьми до трёх лет, а также о единовременной выплате 10 тысяч рублей семьям с детьми от трёх до 16 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Тверской области»