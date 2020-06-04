Горячую линию по выплатам семьям проведут для жителей Твери и двух районов области

4 Июнь 2020 2020-06-04T17:33:46+03:00

Горячая линия будет работать 5 июня с 9 до 15 часов. Фото: Мария ЛЕНЦ

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Специалисты межрайонного Управления Пенсионного фонда РФ в Твери проведут горячую линию по выплатам семьям.

Она будет организована в пятницу, 5 июня, с 9:00 до 15:00. Звонить с вопросами можно будет по телефону: 8 (4822) 32-96-99, сообщает тверское отделение ПФР.

Отмечается, что горячую линию организуют для жителей областной столицы, а также Калининского и Рамешковского районов.

Специалисты ответят на вопросы относительно дополнительной ежемесячной выплаты в 5000 рублей семьям с детьми до трёх лет, а также о единовременной выплате 10 тысяч рублей семьям с детьми от трёх до 16 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU