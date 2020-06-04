2020-06-04T17:06:08+03:00
Общество

Прямой эфир с Игорем Руденей можно будет посмотреть в интернете

Губернатор вновь выступит на телевидении вечером 4 июня
Александр ЖМУЛИН
Поделиться:
Игорь Руденя вновь ответит на актуальные вопросы в прямом эфире. Фото: ПТОИгорь Руденя вновь ответит на актуальные вопросы в прямом эфире. Фото: ПТО
Изменить размер текста:

Прямой телеэфир 4 июня с губернатором Игорем Руденей на телеканале «Россия 24» Тверь будут транслировать в интернете.

Начало в 21.00. Смотрите здесь.

Интервью с губернатором в прямом эфире выходят еженедельно по четвергам на протяжении всего периода ввода ограничительных мер в связи с коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Игорь РУДЕНЯ»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
К Дню России жители Тверской области могут изготовить российский триколор своими руками
Викторины, квесты и выставки пройдут в Твери в День рождения Александра Пушкина
Из-за ремонта дороги Старая Константиновка в Твери встала в огромной пробке
Более 70 000 граждан обследовано на коронавирус в Тверской области
В Торжке Тверской области на переходе сбили пешехода
Двое жителей Тверской области прятали в лесу крупную партию наркотиков
Игорь Руденя обсудил, как будут проводить парады Победы в Тверской области
800 тысяч защитных масок раздали жителям Тверской области
Горячую линию по выплатам семьям проведут для жителей Твери и двух районов области
В Конаковском районе водителю большегруза стало плохо во время движения
Прямой эфир с Игорем Руденей можно будет посмотреть в интернете
В Тверской области собираются построить автокомплекс по переработке ТКО