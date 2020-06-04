Прямой эфир с Игорем Руденей можно будет посмотреть в интернете
Губернатор вновь выступит на телевидении вечером 4 июня
Игорь Руденя вновь ответит на актуальные вопросы в прямом эфире. Фото: ПТО
Изменить размер текста:
Прямой телеэфир 4 июня с губернатором Игорем Руденей на телеканале «Россия 24» Тверь будут транслировать в интернете.
Начало в 21.00. Смотрите здесь.
Интервью с губернатором в прямом эфире выходят еженедельно по четвергам на протяжении всего периода ввода ограничительных мер в связи с коронавирусом.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Игорь РУДЕНЯ»