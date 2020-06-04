Прямой эфир с Игорем Руденей можно будет посмотреть в интернете

4 Июнь 2020 2020-06-04T17:06:08+03:00

Игорь Руденя вновь ответит на актуальные вопросы в прямом эфире. Фото: ПТО

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Прямой телеэфир 4 июня с губернатором Игорем Руденей на телеканале «Россия 24» Тверь будут транслировать в интернете.

Начало в 21.00. Смотрите здесь.

Интервью с губернатором в прямом эфире выходят еженедельно по четвергам на протяжении всего периода ввода ограничительных мер в связи с коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU