Железная дорога - не место для игр: в Твери проходит акция «Дети и транспорт»

4 Июнь 2020 2020-06-04T16:27:44+03:00

Правоохранители напоминают о соблюдении правил безопасности и вручают брошюры.Фото: ЛО МВД на Станции Тверь.

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Транспортные полицейские (сотрудники Линейного отдела МВД на станции Тверь) организовали акцию «Дети и транспорт». Акция - профилактическая и нацелена на предупреждение детского травматизма на объектах транспортной инфраструктуры, а также правонарушений, совершённых детьми на транспорте.

Транспортные полицейские поводят рейды на железнодорожных вокзалах, станциях и перегонах, а особенно - в местах, где переход железнодорожных путей запрещён, но люди массово нарушают этот запрет.

Правоохранители напоминают пассажирам с детьми о соблюдении правил безопасности, разъясняют последствия нарушения этих правил, вручают брошюры.

-Полицейские рассказывают о том, что железная дорога-это не место для игр, а зона повышенной опасности, находясь на которой необходимо быть предельно бдительными и внимательными, - сообщает пресс-служба ЛО МВД на станции Тверь.

ИСТОЧНИК KP.RU