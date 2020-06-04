Железная дорога - не место для игр: в Твери проходит акция «Дети и транспорт»
Транспортные полицейские (сотрудники Линейного отдела МВД на станции Тверь) организовали акцию «Дети и транспорт». Акция - профилактическая и нацелена на предупреждение детского травматизма на объектах транспортной инфраструктуры, а также правонарушений, совершённых детьми на транспорте.
Транспортные полицейские поводят рейды на железнодорожных вокзалах, станциях и перегонах, а особенно - в местах, где переход железнодорожных путей запрещён, но люди массово нарушают этот запрет.
Правоохранители напоминают пассажирам с детьми о соблюдении правил безопасности, разъясняют последствия нарушения этих правил, вручают брошюры.
-Полицейские рассказывают о том, что железная дорога-это не место для игр, а зона повышенной опасности, находясь на которой необходимо быть предельно бдительными и внимательными, - сообщает пресс-служба ЛО МВД на станции Тверь.
ИСТОЧНИК KP.RU