2020-06-04T17:11:41+03:00
Общество

В Тверской области собираются построить автокомплекс по переработке ТКО

Игорь Руденя посетил предприятие компании, которая вынашивает этот план
Александр ЖМУЛИН
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Председатель совета директоров ГК «Экомашгрупп» Константин Майков показал губернатору Игорю Рудене макет будущего мусороперерабатывающего комплекса. Фото: ПТОПредседатель совета директоров ГК «Экомашгрупп» Константин Майков показал губернатору Игорю Рудене макет будущего мусороперерабатывающего комплекса. Фото: ПТО
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4 июня губернатор Игорь Руденя осмотрел производство компании «Экомашгрупп» в Твери.

Это предприятие выпускает оборудование для сортировки, переработки и утилизации твердых коммунальных отходов. На заводе с нуля делают мусоросортировочные комплексы, прессы, сепараторы для отсева пищевых отходов, измельчители материалов и другие агрегаты.

Губернатора впечатлил уровень производства. Игорь Руденя, учитывая актуальность его продукции в связи с мусорной реформой, обещал заводу поддержку от региона. В том числе это могут быть льготные займы.

- Перед нами стоит три задачи - внедрение раздельного сбора ТКО, переработка, безопасное и экологически чистое складирование отходов. Ранее говорили уже о том, что в наш регион не будем завозить мусор из других субъектов страны, - лишний раз напомнил Игорь Руденя.

Председатель совета директоров ГК «Экомашгрупп» Константин Майков в ответ отметил, что у компании - большие планы в тверском регионе.

Самый масштабный из них - строительство экологичного автоматического комплекса по сбору, сортировке и переработке ТКО. Где именно и в какие сроки его планируется построить, пока не сообщается.

Губернатор оценил уровень производства. Фото: ПТО

Губернатор оценил уровень производства. Фото: ПТО

Идет процесс... Фото: ПТО

Идет процесс... Фото: ПТО

ИСТОЧНИК KP.RU

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