1810 коек для больных коронавирусом развернуто в Тверской области

4 Июнь 2020 2020-06-04T11:34:20+03:00

Игорь Руденя, как обычно, принял участие в заседании рабочей группы Госсовета в режиме видеоконференцсвязи. Вместе с ним в кабинете присутствовали и некоторые из областных министров. Фото: ПТО

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Губернатор Игорь Руденя утром 4 июня принял участие в заседании рабочей группы Госсовета РФ по противодействию распространению коронавируса. Ее по видеосвязи с главами регионов и представителями различных ведомств и служб провел руководитель группы, мэр Москвы Сергей Собянин.

на этот раз обсуждались вопросы продолжающегося развертывания коечного фонда в субъектах РФ. По информации областного правительства, в тверском регионе на сегодняшний день создано 1810 коек в инфекционных госпиталях для заразившихся коронавирусом. 1473 койки из них подключены к кислороду.

До 15 июня планируется ввести еще 241 койку, обеспеченную кислородом.

Также правительство региона сообщает, что на 4 июня в больницы, где созданы инфекционные госпиталя, поставлен 61 аппарат ИВЛ. В целом в Тверскую область должны поставить 231 аппарат ИВЛ.

Кроме того, для повышения уровня диагностики COVID-19 в регион в добавок к уже использующимся восьми компьютерным томографам приобретается еще четыре КТ.

В целом по отрасли «Здравоохранение» объём средств на борьбу с коронавирусом в Тверской области равен 1,9 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU