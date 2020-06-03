2020-06-03T21:27:43+03:00
Общество

Для Бежецка - бассейн, для Пено - новый ДК

В правительстве региона обсудили детали строительства важных объектов в двух муниципалитетах
Александр ЖМУЛИН
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В правительстве региона определились с участками под строительство бассейна в Бежецке и ДК в Пено. Фото: ПТОВ правительстве региона определились с участками под строительство бассейна в Бежецке и ДК в Пено. Фото: ПТО
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На заседании областной бюджетной комиссии уделили значительное время обсуждению документации по запланированному строительству бассейна в Бежецке и Дома культуры в Пено.

Если конкретней, участники комиссии во главе с губернатором Игорем Руденей уточнили границы участков под строительство.

Сроки строительства бассейна пока не известны, но зато сообщается, что там будет восемь 25-метровых дорожек для плавания, а также фитнес-зал.

Что касается ДК, то построить его поручил сам Игорь Руденя. ДК реально нужен Пено. Ведь пока весь культурный досуг сконцентрирован в устаревшем помещении кинотеатра «Чайка», который расположен на окраине поселка. Кроме ДК в новом здании собираются разместить районную библиотеку и детскую школу искусств.

ИСТОЧНИК KP.RU

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