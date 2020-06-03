Для Бежецка - бассейн, для Пено - новый ДК
На заседании областной бюджетной комиссии уделили значительное время обсуждению документации по запланированному строительству бассейна в Бежецке и Дома культуры в Пено.
Если конкретней, участники комиссии во главе с губернатором Игорем Руденей уточнили границы участков под строительство.
Сроки строительства бассейна пока не известны, но зато сообщается, что там будет восемь 25-метровых дорожек для плавания, а также фитнес-зал.
Что касается ДК, то построить его поручил сам Игорь Руденя. ДК реально нужен Пено. Ведь пока весь культурный досуг сконцентрирован в устаревшем помещении кинотеатра «Чайка», который расположен на окраине поселка. Кроме ДК в новом здании собираются разместить районную библиотеку и детскую школу искусств.
ИСТОЧНИК KP.RU
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