Игорь Руденя расскажет об испытаниях препарата от коронавируса в Тверской области
Губернатор Игорь Руденя традиционно выступит в прямом эфире тверского телевещания канала Россия 24 в четверг, то есть в этот раз - 4 июня. Начало, как обычно, в 21.00.
Губернатор ответит на многие вопросы, в том числе сообщит о том, когда в регионе начнут выплачивать средства на детей 16-17 лет, увеличат ли количество бюджетных мест в вузах и т.д.
Также областное правительство информирует, что Игорь Руденя может рассказать и об испытаниях некоего препарата от COVID-19 в Тверской области. Но это пока не точно.
Ждите эфир.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Тверской области»