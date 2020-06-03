Игорь Руденя расскажет об испытаниях препарата от коронавируса в Тверской области

3 Июнь 2020 2020-06-03T19:38:39+03:00

Изменить размер текста: A A

Губернатор Игорь Руденя традиционно выступит в прямом эфире тверского телевещания канала Россия 24 в четверг, то есть в этот раз - 4 июня. Начало, как обычно, в 21.00.

Губернатор ответит на многие вопросы, в том числе сообщит о том, когда в регионе начнут выплачивать средства на детей 16-17 лет, увеличат ли количество бюджетных мест в вузах и т.д.

Также областное правительство информирует, что Игорь Руденя может рассказать и об испытаниях некоего препарата от COVID-19 в Тверской области. Но это пока не точно.

Ждите эфир.

ИСТОЧНИК KP.RU