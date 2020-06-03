За нарушение самоизоляции оштрафовали медработника в Тверской области

3 Июнь 2020 2020-06-03T19:21:17+03:00

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Перед судом предстала медработник, проживающая в Конаковском районе Тверской области.

Установлено, что женщина контактировала с пациентом с подтвержденным коронавирусом и должна была 14 дней находиться в режиме самоизоляции, но нарушила ограничения.

Конаковский городской суд учёл, что у женщины есть малолетний ребёнок, а сама она является медработником и трудится в период пандемии.

С учетом смягчающих обстоятельств, женщина получила штраф 7500 рублей (половина от минимальной суммы штрафа, установленной законодательством).

Постановление в законную силу не вступило.

ИСТОЧНИК KP.RU