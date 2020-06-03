За нарушение самоизоляции оштрафовали медработника в Тверской области
Перед судом предстала медработник, проживающая в Конаковском районе Тверской области.
Установлено, что женщина контактировала с пациентом с подтвержденным коронавирусом и должна была 14 дней находиться в режиме самоизоляции, но нарушила ограничения.
Конаковский городской суд учёл, что у женщины есть малолетний ребёнок, а сама она является медработником и трудится в период пандемии.
С учетом смягчающих обстоятельств, женщина получила штраф 7500 рублей (половина от минимальной суммы штрафа, установленной законодательством).
Постановление в законную силу не вступило.
ИСТОЧНИК KP.RU