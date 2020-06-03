С начала года приставы взыскали по алиментам 105 миллионов рублей в Тверской области
Судебные приставы Тверской области подвели итоги работы за пять месяцев 2020 года.
По данным ведомства, с начала года судебными приставами было взыскано свыше 105 миллионов рублей по исполнительным документам о взыскании алиментов.
В праве на управление транспортными средствами ограничено более 1000 должников, составлено порядка 300 актов описи и ареста имущества, 3,5 тысячи запретов на движимое и недвижимое имущество должников действует в данное время.
Кроме того, в 2020 году судебные приставы-исполнители взыскали более 12 миллионов рублей задолженности за неоплаченные административные штрафы за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и установили запрет на регистрационные действия в отношении транспортных средств в рамках 712 исполнительных производств.
ИСТОЧНИК KP.RU