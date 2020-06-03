2020-06-03T18:44:19+03:00
Общество

С начала года приставы взыскали по алиментам 105 миллионов рублей в Тверской области

Выдано 3,5 тысячи арестов на имущество
Ольга ТРОФИМОВА
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Судебные приставы Тверской области подвели итоги работы за пять месяцевСудебные приставы Тверской области подвели итоги работы за пять месяцевФото: Алексей БУЛАТОВ
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Судебные приставы Тверской области подвели итоги работы за пять месяцев 2020 года.

По данным ведомства, с начала года судебными приставами было взыскано свыше 105 миллионов рублей по исполнительным документам о взыскании алиментов.

В праве на управление транспортными средствами ограничено более 1000 должников, составлено порядка 300 актов описи и ареста имущества, 3,5 тысячи запретов на движимое и недвижимое имущество должников действует в данное время.

Кроме того, в 2020 году судебные приставы-исполнители взыскали более 12 миллионов рублей задолженности за неоплаченные административные штрафы за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и установили запрет на регистрационные действия в отношении транспортных средств в рамках 712 исполнительных производств.

ИСТОЧНИК KP.RU

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