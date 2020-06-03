Прокуратура Тверской области добилась жилья для сироты
Молодому человеку предоставили квартиру
Прокуратура добилась жилья для сироты в Тверской области Фото: архив "КП"
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В прокуратуру Московского района города Твери обратился 21-летний местный житель, являющийся сиротой.
Своим жильем молодой человек в соответствии с требованием закона не обеспечен и вынужден проживать на съемной квартире. В очереди на жилье он стоит с 2015 года.
Прокурором в суд направлено исковое заявление с требованием предоставить благоустроенное жилое помещение заявителю, которое рассмотрено и удовлетворено.
Решение суда не вступило в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU