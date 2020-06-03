2020-06-03T18:27:57+03:00
Общество

Прокуратура Тверской области добилась жилья для сироты

Молодому человеку предоставили квартиру
Ольга ТРОФИМОВА
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Прокуратура добилась жилья для сироты в Тверской области Фото: архив "КП"Прокуратура добилась жилья для сироты в Тверской области Фото: архив "КП"
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В прокуратуру Московского района города Твери обратился 21-летний местный житель, являющийся сиротой.

Своим жильем молодой человек в соответствии с требованием закона не обеспечен и вынужден проживать на съемной квартире. В очереди на жилье он стоит с 2015 года.

Прокурором в суд направлено исковое заявление с требованием предоставить благоустроенное жилое помещение заявителю, которое рассмотрено и удовлетворено.

Решение суда не вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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