Прокуратура Тверской области добилась жилья для сироты

3 Июнь 2020 2020-06-03T18:27:57+03:00

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В прокуратуру Московского района города Твери обратился 21-летний местный житель, являющийся сиротой.

Своим жильем молодой человек в соответствии с требованием закона не обеспечен и вынужден проживать на съемной квартире. В очереди на жилье он стоит с 2015 года.

Прокурором в суд направлено исковое заявление с требованием предоставить благоустроенное жилое помещение заявителю, которое рассмотрено и удовлетворено.

Решение суда не вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU