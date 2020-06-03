2020-06-03T17:18:07+03:00
Дом. Семья

Ушастая сова напугала биологов из реабилитационного центра диких животных в Тверской области

Центр "Ромашка" нежданно обрёл нового питомца
Виктория ТУШКОВА
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Новый питомец центра - ушастая сова. Фото: vk.com/club114776276Новый питомец центра - ушастая сова. Фото: vk.com/club114776276
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В реабилитационном центре диких животных "Ромашка", располагающемся в 160 километрах от Твери, новый питомец - ушастая сова.

Сова появилась в "Ромашке" нежданно-негаданно. Огромную коробку в центр привёз незнакомый мужчина.

Гадая, кто может быть в такой коробке, биологи по их словам "чуть в обморок не упали". Орёл, аист, енотовидная собака?

- Только утром мы решили больше никого пока не принимать, поскольку карантин и погода просто подорвали все наши планы, - рассказывают они на страничке центра "Ромашка" в соцсети. - Начатые вольеры стоят недостроенные, подготовленные птицы не выпущены, с кормами тоже наметились проблемы...Но, взявшись за гуж...

К восторгу руководителей центра "Ромашка", которые, конечно, отказать новому питомцу не смогли бы, из коробки появилась ушастая сова! Существо симпатичное и компактное.

Обессиленную и истощённую сову с переломанным крылом в лесу подобрали добрые люди. Птица почти ничего не весила. Но всех своих жизненных сил, к счастью, не растратила. В тот же день она с охотой отобедала двумя мышами. И ещё двумя ночью.

В центре "Ромашка" надеются, что восстановив свои силы, совушка вернётся на волю.

Кстати, так же внезапно двадцать лет назад в центр привезли ещё одну сову, точнее, неясыть - мадам Муромскую. Эта птица осталась с биологами навсегда и недавно, несмотря на свой преклонный возраст, вывела двух очаровательных птенцов.

Вот какая красотка! Фото: vk.com/club114776276

Вот какая красотка! Фото: vk.com/club114776276

ИСТОЧНИК KP.RU

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