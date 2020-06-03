Осужденные в Тверской области изготовили игрушки для слабовидящих детей
Деревянные фигурки животных и картину с изображением мемориала Советскому солдату под Ржевом изготовили осужденные, отбывающие наказание в ИК-6 города Бежецка Тверской области.
Игрушки были изготовлены осужденными, имеющими навык резьбы по дереву.
- Фигурки животных сделаны аккуратно, небольшие по размеру, раскрашены в яркие цвета. Игрушки удобны для маленьких рук, привлекают к себе внимание, - рассказали в пресс-службе УФСИН России по Тверской области.
В Международный день защиты детей сотрудники исправительной колонии передали подарки в Бежецкую школу-интернат для слабовидящих детей.
Картина, также созданная осужденным, стала подарком школе-интернату к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
ИСТОЧНИК KP.RU