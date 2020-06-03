2020-06-03T16:42:43+03:00
Общество

Осужденные в Тверской области изготовили игрушки для слабовидящих детей

Подарки передали воспитанникам интерната в Бежецке
Ольга ТРОФИМОВА
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Фигурки животных сделаны аккуратно, небольшие по размеру, раскрашены в яркие цвета Фото: УФСИН России по Тверской областиФигурки животных сделаны аккуратно, небольшие по размеру, раскрашены в яркие цвета Фото: УФСИН России по Тверской области
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Деревянные фигурки животных и картину с изображением мемориала Советскому солдату под Ржевом изготовили осужденные, отбывающие наказание в ИК-6 города Бежецка Тверской области.

Игрушки были изготовлены осужденными, имеющими навык резьбы по дереву.

- Фигурки животных сделаны аккуратно, небольшие по размеру, раскрашены в яркие цвета. Игрушки удобны для маленьких рук, привлекают к себе внимание, - рассказали в пресс-службе УФСИН России по Тверской области.

В Международный день защиты детей сотрудники исправительной колонии передали подарки в Бежецкую школу-интернат для слабовидящих детей.

Картина, также созданная осужденным, стала подарком школе-интернату к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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