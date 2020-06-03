В Тверской области дорожает капуста, зато дешевеют яйца

3 Июнь 2020 2020-06-03T16:31:37+03:00

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Тверьстат представил данные мониторинга цен за неделю с с 26 мая по 1 июня 2020 года. Больше всего по данным ведомства за это время подорожала белокочанная капуста. Цена на неё выросла на 9,3%. В среднем в тверских магазинах за кило капусты просят 24 рубля 43 коп.

Вырос в цене жирный творог (+4,8% и 380,25 руб. за килограмм), а также поваренная соль (+3,7%, 12,04 руб. за кило) и яблоки (+2,4 %, почти 128,5 рублей за килограмм). Подорожали также чёрный байховый чай (+2,2%), картофель (+2,1%), печенье и пшено (+1,7%), морковь и репчатый лук (+1,4% и +1,3% соответственно).

Подешевели за указанный период куриные яйца (-4,3%), пшеничная мука (-3,3%) и мясные консервы (-1,2%).

Практически не изменились в цене сосиски и сардельки, мясо, колбасы, сыры, консервы для детского питания и конфеты.

ИСТОЧНИК KP.RU