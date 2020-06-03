В Тверской области выявлен 25-й случай бешенства
В Тверской области бешество у домашней собаки, принадлежавшей жительнице города Калязин, выявили специалисты Тверской МВЛ.
Патологический материал от животного поступил в лабораторию от регионального Управления Россельхознадзора и Главного управления "Государственная инспекция по ветеринарии".
В сопроводительных документах значилось, что собака заболела в конце мая. Хозяйка пыталась лечить животное в частных клиниках, но безрезультатно, поэтому животное пришлось усыпить. Вакцинация собаки против бешенства не проводилась.
Специалисты ветлаборатории отмечают, что с начала года это 25-й случай бешенства в регионе.
Результаты исследований направлены в соответствующие ведомства.
ИСТОЧНИК KP.RU