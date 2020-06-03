В Тверской области выявлен 25-й случай бешенства

3 Июнь 2020 2020-06-03T16:25:57+03:00

В Тверской области бешенство выявили у домашней собаки Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

На этот раз - у домашней собаки

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В Тверской области бешество у домашней собаки, принадлежавшей жительнице города Калязин, выявили специалисты Тверской МВЛ.

Патологический материал от животного поступил в лабораторию от регионального Управления Россельхознадзора и Главного управления "Государственная инспекция по ветеринарии".

В сопроводительных документах значилось, что собака заболела в конце мая. Хозяйка пыталась лечить животное в частных клиниках, но безрезультатно, поэтому животное пришлось усыпить. Вакцинация собаки против бешенства не проводилась.

Специалисты ветлаборатории отмечают, что с начала года это 25-й случай бешенства в регионе.

Результаты исследований направлены в соответствующие ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU