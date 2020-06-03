Карантинные лимоны и апельсины обнаружены в гипермаркете Твери
Цитрусы оказались заражены тутовой щитовкой
Цитрусы оказались заражены щитовкойФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:
Карантинные объекты выявили специалисты Тверской межобластной ветлаборатории в растительной продукции, реализуемой в одном из сетевых гипермаркетов Твери.
В пробах египетских апельсинов и южноафриканских лимонов по результатам энтомологических исследований обнаружена красная померанцевая щитовка, а в образце иранских киви - тутовая щитовка.
Полученные специалистами лаборатории результаты исследований были направлены в соответствующие ведомства для принятия необходимых мер.
ИСТОЧНИК KP.RU