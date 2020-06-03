Карантинные лимоны и апельсины обнаружены в гипермаркете Твери

3 Июнь 2020 2020-06-03T16:19:04+03:00

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Карантинные объекты выявили специалисты Тверской межобластной ветлаборатории в растительной продукции, реализуемой в одном из сетевых гипермаркетов Твери.

В пробах египетских апельсинов и южноафриканских лимонов по результатам энтомологических исследований обнаружена красная померанцевая щитовка, а в образце иранских киви - тутовая щитовка.

Полученные специалистами лаборатории результаты исследований были направлены в соответствующие ведомства для принятия необходимых мер.

ИСТОЧНИК KP.RU